Gazzetta – I buoni rapporti fra i Pozzo e ADL favoriscono l’arrivo di Samardzic, il “nuovo Elmas”

Sembra che ci siamo, è in arrivo dall’Udinese Lazar Samardzic, il centrocampista ex Herta Berlino e Lipsia, che dovrebbe sostituire momentaneamente Anguissa, impegnato in Coppa d’Africa per tutto il mese di gennaio, ma non solo, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “ Tra Napoli e Udinese c’è già un’intesa di massima intorno ai 20 milioni di euro: del resto, tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo i rapporti sono ottimi da sempre e negli anni non sono mancati gli affari. Da Quagliarella ad Allan, fino a Meret, il Napoli ha sempre pescato bene in Friuli e con Samardzic pensa di mettere a posto una casella importante nell’immediato e per il futuro. Lazar compirà 22 anni a febbraio, ha 9 reti e 8 assist in 76 presenze in Serie A e può giocare in più posizioni, ovviamente con caratteristiche offensive: al Napoli arriverebbe come “nuovo Elmas”, nel senso che sarebbe utile da mezzala ma all’occorrenza anche da trequartista alla Hamsik, ripensando ai tempi del primo Mazzarri in azzurro. Di sicuro, con lui il Napoli si metterebbe in casa un giocatore di qualità con enormi margini di miglioramento e pronto a dare da subito il suo contributo alla causa. Voglia di chiudere Samardzic è entusiasta della prospettiva Napoli e spinge per la fumata bianca, anche per questo i contatti con il papà di ieri spingono all’ottimismo. Oggi apre ufficialmente la finestra del mercato di riparazione e il Napoli vorrebbe piazzare subito il primo colpo, anche per mandare un messaggio all’ambiente e alle rivali per la lotta Champions. Ed è infatti probabile che già in giornata la trattativa possa sbloccarsi definitivamente, in modo da poter garantire a Mazzarri il primo rinforzo già per la trasferta di Torino. Certo, il clamoroso dietrofront estivo con l’Inter invita alla prudenza, però sono tanti in fattore che giocano a favore del buon esito dell’operazione. C’è il bisogno del Napoli di un giocatore che possa risolvere le partite con una giocata, cercando l’imbucata in profondità, il tiro da area o l’assist da calcio da fermo. E c’è la voglia di Samardzic di arrivare in un top club e giocare per l’alta classifica oltre che la Champions. E le ultime panchine a Udine sono state un segnale inequivocabile in questa direzione: Lazar è in partenza, Napoli lo aspetta a braccia aperte”.

Factory della Comunicazione