Napoli-Samardzic, le parti si avvicinano, atteso il papà in città

Il Napoli dovrà correre ai ripari in questa sessione invernale di mercato e lo farà rinforzando sia il centrocampo che la difesa. uno dei nomi che sembra più vicino al Napoli è quello di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, il cui papà-agente è atteso in città a breve, come riporta Il Mattino. “Lazar Samardzic e il Napoli sempre più vicini. Il centrocampista dell’Udinese classe 2002 sarà il primo acquisto dell’inverno per il club di Aurelio De Laurentiis, che nei giorni scorsi ha deciso di accelerare nella trattativa che porterebbe il calciatore in azzurro dopo aver mancato il passaggio all’Inter la scorsa estate.

