“Il Napoli sarà attivo sul mercato e anche la Salernitana”

Vittorio Tosto, ex calciatore, ha parlato di calciomercato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Mi aspetto poco da tutti, mancava solo il decreto crescita come scusa ulteriore. Soldi ce ne sono pochi, prevedo molti scambi e forse si guarderà prima alle operazioni in uscita e poi a quelle in entrata. Il Napoli sarà molto attivo, credo che investirà in modo pesante, del resto lo ha dichiarato il presidente. Samardzic già da tempo è appetito in Italia e in Europa. Aveva tra l’altro già concluso in estate con l’Inter. I partenopei faranno una grossa offerta. Ho la sensazione che la Fiorentina possa fare qualcosa se trova l’occasione giusta in attacco o sugli esterni. I viola potrebbero far uscire qualche giocatore tipo Nzola o Sottil per poi prendere qualche pedina importante per migliorare la rosa. Il Milan guarderà all’estero, andrà su un difensore centrale perché Kjaer non può dare grandi garanzie, è spesso infortunato. I giovani vanno bene ma i rossoneri punteranno su un difensore forte e poi su un attaccante. La Salernitana con l’arrivo di Sabatini cambierà tanto. Mi aspetto che Dia possa partire, magari è un nome che potrebbe tornare in ottica Fiorentina con uno scambio Dia-Nzola con soldi alla Salernitana. Una mini rivoluzione da parte dei campani credo ci sarà, come fece Sabatini due anni fa“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com