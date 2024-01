“Il 2023 è l’anno dei sentimenti contrastanti. ADL ha sbagliato tutto”

Nel corso del programma radiofonico “Radio Goal”, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale. Di seguito un estratto della sua intervista: “Mai come l’anno che sta finendo ci sia stata un’inversione così clamorosa di sentimenti, di valutazione e risultati in campo di una squadra. Il Napoli nel 2023 può archiviare un successo straordinario non solo per la conquista dello scudetto, ma anche per come è stato ottenuto. Dominando da cima a fondo con un gioco che era diventato un modello per tutta l’Europa, invece da giugno in poi non ha funzionato più nulla.

Factory della Comunicazione

De Laurentiis è stato sempre un presidente decisionista ma in questi ultimi, mesi ha fatto un po’ tutto, anche l’allenatore quando ha commissionato Garcia. Ha sbagliato le scelte iniziali di sostituzioni di Spalletti ed è andato avanti reiterando oltre anche quello che era comprensibile la fiducia di un tecnico che invece non la godeva già dalla presentazione a Capodimonte. Dispiace, ma bisogna essere oggettivi e bisogna riconoscere che il presidente da giugno in poi le ha sbagliate tutte. Credo che De Laurentiis, sbagliando valutazione, pensava di avere una squadra così forte da potere in qualche modo subire poco o per nulla l’assenza di Spalletti e Giuntoli. E’ una valutazione sbagliata perché viene da un presidente che è da anni nel calcio.

Quest’anno il Napoli aveva una grande chance, perché considerando anche il livello del campionato avendo una squadra giovane e forte poteva aprire un ciclo. Ma per far questo doveva fare due cose, confermare in toto la squadra, compresa la parte dirigenziale e rafforzarla. Se vuoi vincere la Coppa dei Campioni, come dichiarò ADL la notte dello Scudetto, devi comprare i giocatori. Sostituendo Kim, il miglior centrale del campionato, con Natan, un giovane di belle speranze, contraddici già nei fatti determinate cose. Oppure dovevi fare un’altra scelta, avendo perso l’allenatore e il ds che erano stati gli artefici fondamentali insieme a De Laurentiis di questo scudetto, vendevi tutti. Vendevi Osimhen ed Elmas e monetizzavi al massimo. Riaprivi un nuovo ciclo con un nuovo allenatore, scelto però dopo una valutazione più accurata e non dopo quella fatta un po’ di corsa e dopo aver ricevuto una serie di no. Fa bene De Laurentiis a fare autocritica, sono curioso di sentire cosa dirà il 25 gennaio, ma mai come stavolta la responsabilità è di chi se l’è presa dall’inizio dicendo faccio tutto io”