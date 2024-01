Castelvolturno riapre domani: si prepara la trasferta

Il passaggio tra anno vecchio e nuovo ognuno cerca di passarlo in famiglia, i calciatori non fanno eccezione, quelli del Napoli anche. Per questo dopo il pareggio interno con il Monza, Castelvolturno ha chiuso i cancelli. Come si legge su ilmattino.it “Tre giorni di pausa, poi il ritorno a lavoro. Walter Mazzarri ha ordinato il rompete le righe dopo la gara contro il Monza: il Napoli non si è allenato ieri e non lo farà a cavallo dei giorni che accompagnano il capodanno, lasciando gli azzurri liberi di fare ritorno a casa, dalle rispettive famiglie.

