“Vincere lo scudetto a Napoli è impossibile. Lo dice la storia”

Ospite fisso di Pressing, trasmissione in onda su Italia 1, Ivan Zazzaroni ha parlato senza peli sulla lingua del momento complicato del Napoli: “Le parole di De Laurentiis non mi hanno sorpreso per nulla. Perché il Napoli è talmente De Laurentiis-centrico che il presidente lo è stato anche questa volta dicendo la verità. Anche se dopo il servizio mandato in onda ho vergogna a difenderlo. Lui è l’artefice dello scudetto perché ha preso Spalletti, Giuntoli, Kim e Osimhen. Però è anche il principale responsabile di un prefallimento stagionale. Il Napoli non ha giocato una brutta partita contro il Monza ma la palla è finita nei piedi sbagliati di Zerbin e Gaetano”.

Poi il direttore del Corriere dello Sport ha sottolineato: “Gli azzurri hanno creato tante occasioni anche se potevano pure perdere visto il rigore sbagliato. Il Napoli è ancora in corsa in Champions League e i primi quattro posti in campionato non sono così distanti. In questo momento va tutto storto a Mazzarri”.

Chiusura di Zazzaroni con una frase molto forte: “Rivincere il campionato in una piazza come Napoli è impossibile perché lo dice la storia. La realtà che Spalletti se n’è andato perché aveva capito che non si poteva rivincere ed ha storicizzato un successo. Meglio lasciare quando si vince, ne sono convinto. La situazione del Napoli ora non è felice ma i tifosi vorrebbero rivivere quest’anno altre 100 volte”.