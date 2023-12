Sky – Hojbjerg e Dragusin nel mirino del Napoli: sarà mini-rivoluzione in difesa

In difesa Ostigard potrebbe andare via e Dragusin potrebbe essere un’opportunità di mercato, Mazzarri ha richiesto di rafforzare il pacchetto dei centrali. Zanoli andrà via appena arriverà un sostituto da mettere alle spalle di Di Lorenzo. In questo momento il Napoli vuole Mazzocchi, offerti 1,5, la Salernitana chiede 4mln. Il giocatore vuole il Napoli, la trattativa ovviamente non è semplice, se non va in porto c’è Faraoni.

A centrocampo Samardzic è un’opzione più che concreta, si sta lavorando. Anche Hojbjerg può essere un’opzione, come centrocampista davanti alla difesa. E’ stato valutato anche Fofana, ma non è stato ritenuto idoneo perché anche lui partirà per la Coppa d’Africa“.