Simeone oggi Vs Simeone di un anno fa, i minuti sono simili, la differenza sta in un dato importante

Giovanni Simeone non riesce a trovare spazio nemmeno con Mazzarri, come era successo col suo predecessore, Garcia, e questo potrebbe creare dei malumori, anche considerando che Osimhen mancherà quaranta giorni per la Coppa d’Africa, ma in realtà rispetto alla scorsa stagione i minuti sono simili, la differenza sta in un altro dato, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Lo scorso anno, allo stesso punto della stagione, il Cholito aveva raccolto 391 minuti tra le 6 gare di Champions e le 18 di campionato. Quest’anno è fermo a 340′ (a cui aggiungere i 63′ agli ottavi di Coppa Italia che un anno fa si disputarono a gennaio). Il minutaggio è simile, ma la differenza è nei gol: quattro. Due in questa stagione, con l’Udinese e con il Real Madrid, contro i sei dello scorso anno, di cui quattro in Champions e due pesanti in campionato, contro Milan e Cremonese. Simeone, con Spalletti, si saziava di reti anche per colmare le tante gare vissute da bordocampo. Quest’anno non ha neppure quelle. E con Mazzarri il minutaggio si è ridotto”.

