Mazzocchi, il Napoli ha aumentato l’offerta per il difensore

Il calciatore ha chiesto la cessione e le parti, a quanto si sa, si dovrebbero incontrare nuovamente. Della possibilità che Mazzocchi vesta la maglia azzurra scrive l’esperto di mercato Nicolò Schira:

“Il Napoli ha aumentato la propria offerta a € 2M alla Salernitana per provare a ingaggiare Pasquale Mazzocchi, che vuole essere ceduto e ha concordato condizioni personali con il Napoli per un contratto fino al 2027. Gli Azzurri aspettano una risposta e hanno bloccato Davide Faraoni se non si raggiunge l’accordo per Mazzocchi”.

#Napoli increased their bid to €2M to #Salernitana to try to sign Pasquale #Mazzocchi, who wants to be sold and agreed personal terms with Napoli for a contract until 2027. Azzurri are waiting for an answer and blocked Davide #Faraoni if they don’t reach a deal for Mazzocchi https://t.co/X8pnbcRE0y

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 31, 2023