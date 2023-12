Inter in attesa, nessun intesa tra il Napoli e Zielinski

Come da più parti si dice da un po’, sembra davvero che, nonostante lui abbia sempre messo il Napoli al primo posto, le strade siano destinate a dividersi. Il Napoli e Zielinski sono ai saluti, lo conferma anche l’esperto di mercato, Nicolò Schira:

“Al momento non c’è accordo per il prolungamento del contratto di Piotr Zielinski con il Napoli. Se non dovesse raggiungere un accordo, l’Inter è pronto a ingaggiare il centrocampista polacco a parametro zero a partire da luglio 2024. Viene offerto un contratto fino al 2027 (4,5 milioni/anno) con opzione per il 2028″.

There is no agreement for Piotr #Zielinski’s contract extension with #Napoli, as of now. If they don’t reach a deal, #Inter are ready to sign the polish midfielder as a free agent from July 2024. Offered a contract until 2027 (4,5M/year) with option for 2028. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 31, 2023