Gazzetta – Napoli, non solo Samardzic! Pronti due colpi a centrocampo: i nomi

Samardzic è un’opportunità che il Napoli non vuole farsi scappare, ma poi ci sono le necessità da risolvere velocemente. Dalla prossima giornata Mazzarri dovrà fare a meno di Anguissa in mediana, causa Coppa d’Africa. Così urge trovare in fretta una soluzione, un giocatore che per caratteristiche possa subito colmare il vuoto in mezzo al campo. Boubakary Soumaré del Siviglia (ma proprietà Leicester) è un’idea: corsa e muscoli al servizio della squadra e voglia di mettersi in mostra dopo un avvio di stagione non esaltante. Le cifre, però, sono proibitive e anche per questo il Napoli ha sondato il Tottenham per Pierre-Emile Hojbjerg, nazionale danese dalla forte personalità. Le caratteristiche non sono quelle di Anguissa, ma Hojbjerg ha qualità ed esperienza a sufficienza per dare la scossa.

