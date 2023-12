Gazzetta – ADL pronto alla rivoluzione: mercato importante per portare il Napoli in Champions!

Il Napoli è pronto a sferrare il colpo Lazar Samardzic dall’Udinese per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Se non sarà rivoluzione poco ci manca. Perché c’è uno scudetto da onorare e perché il Napoli di oggi non può permettersi il lusso di rimanere fuori dall’Europa che conta se vuole continuare il suo percorso di crescita, in Italia e a livello internazionale. In città c’è già un clima di depressione totale e allora adesso tocca al presidente Aurelio De Laurentiis trovare gli argomenti giusti per rivitalizzare l’ambiente e dare un senso alla seconda parte di stagione. Stavolta il presidente azzurro gioca a carte scoperte: ci ha messo la faccia, venerdì sera, dopo l’ennesima delusione di questo sciagurato inizio di stagione.

«Tutte le colpe sono mie, mi assumo le responsabilità di quello che stiamo vivendo e quindi devo chiedere scusa ai napoletani per la nostra posizione in classifica – ha detto il numero uno azzurro —. Il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto». E allora sotto con il lavoro, perché il mercato è alle porte e il Napoli necessita di almeno tre o quattro elementi di qualità ed esperienza per credere ancora nel quarto posto.

De Laurentiis e i suoi collaboratori sono da settimane al lavoro per dare a Mazzarri almeno due centrocampisti e un difensore centrale che possano essere subito utili alla causa. Titolari veri, non comprimari. E l’obiettivo è di riuscire a chiudere almeno un paio di colpi subito, per poi poter bussare alla porta dei top club inglesi a caccia di un’occasione tra i tanti esuberi. Ma, intanto, il Napoli è partito all’assalto di Lazar Samardzic, talento serbo dell’Udinese da anni nei file dello scouting azzurro. Il centrocampista anche ieri è finito in panchina, entrando poi soltanto nel finale della sfida contro il Bologna.