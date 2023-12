Con Garcia il Cholito giocava di più, con Mazzarri fa panchina, e il mercato preme

La stagione di Giovanni Simeone è ferma ai box, almeno è così co Mazzarri, perchè almeno con Garcia giocava di più rispetto all’arrivo del tecnico toscano. Il Cholito vorrebbe giocare, specie ora con Osimhen fuori per quaranta giorni, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Garcia lo coinvolgeva molto di più (287′), in campionato lo aveva lasciato fuori per novanta minuti solo col Genoa. Mazzarri in Serie A ha puntato sul Cholito solo per 3′ allo Stadium con la Juve e 5′ venerdì col Monza (recupero escluso) per poi relegarlo in panchina quattro volte. Appena due da titolare: al Bernabeu (gol e sostituzione all’intervallo) e in Coppa Italia col Frosinone. Totale: 116′ in nove gare con Mazzarri. Col Monza, senza Osimhen, si aspettava di giocare molto di più. E il mercato è un ronzio che non allevia i suoi tormenti”.

