Calcio Femminile -M. Stabile: “Ci potrebbe essere una cessione di Titolo in Campania”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Maurizio Stabile, giornalista de ilNapolionline. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Un riepilogo dell’anno solare del calcio femminile?

“Un anno solare tra alti e bassi per il calcio femminile. La Nazionale ha fatto malissimo ai Mondiali ma si è ripresa in Nations League con il cambio in panchina. Pe quanto riguarda i club, benissimo per la Roma vincitrice, male invece il Milan e l’Inter. Guardando in casa nostra come non citare Pomigliano e Napoli. Le due campane non stanno facendo nulla per restare in A. Vedo un Napoli particolarmente immobile. Probabilmente, il prossimo campionato la squadra azzurra non militerà né in A né in B, c’è aria di smobilitazione. Si è parlato dell’interesse di De Laurentiis, ma non c’è mai stato un punto di avvicinamento. Dunque, o scomparirà o il Napoli femminile cederà il titolo. Bisogna anche considerare che gli introiti televisivi non sono ancora ingenti. La Rai trasmette soltanto una gara in chiaro”