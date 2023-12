Arci Scampia – “1° Memorial Alessandro Sacco”: Torneo maschile ai padroni di casa, per le donne si impone il Napoli Femminile

E’ il giorno della finale, all’ Arci Scampia. Il giorno più atteso, quello che aspetti quando cominci un percorso, soprattutto se si tratta di sport. Dopo quattro giorni di gare, si è svolta, anzi si sono svolte, le partite decisive, sia per quanto riguarda il torneo maschile che per quello femminile. Alessandro Sacco, il giornalista a cui è dedicato questo Memorial, ne sarebbe stato orgoglioso. In campo, intorno al suo amato pallone, i giovani. Maschi e femmine, perchè il calcio giovanile e quello femminile erano le sue passioni, perchè credeva nel futuro, perchè lui, come i più giovani, sapeva che i sogni rotolano proprio dietro quella sfera, magari seguendo la linea del fallo laterale… Entusiasmo, sorrisi e voglia di giocare, c’è stato tutto questo a Scampia in questi giorni e l’aggregazione, quella che solo il calcio sa creare, l’ha fatta da padrone. Alla presenza di tanti amici di Alessandro e di tanti appassionati di calcio, questa Prima Edizione del Memorial si può archiviare tra applausi e sorrisi. Ad assistere allo spettacolo, l’ex calciatore azzurro, Gianni Improta, i giornalisti Maurizio Nicita e Gianluca Gifuni, Valeria Grasso, addetto stampa, tra le altre cose, della Fondazione Cannavaro/Ferrara, Padre Alessandro Gargiulo per il mondo ecclesiastico, Giuliana Tammaro Vice Presidente LND Campania, Eduardo Seno Vice segretario Comitato Regionale Campania. Le Istituzioni del territorio Scampia –Nicola Nardella Presidente, Lucio Acciavatti Assessore allo sport, Giuseppe Esposito Consigliere. l’Associazione DreamTeam, “Donne in rete” nella persona del Presidente Patrizia Panico..

A contendersi il titolo, nell’ ultima gara, C. AZZURRO/ARCI SCAMPIA, con questi ultimi che si sono imposti per 1-0 mentre il NAPOLI FEMMINILE ha avuto la meglio sull’ ABATESE per 5-0.

Appuntamento con i giovani, il calcio, Scampia ed Alessandro, al prossimo anno, per dare ancora la possibilità a chi ama il calcio di vedere all’ opera il futuro di questo sport. Di seguito la sintesi delle gare che si sono svolte durante il Memorial: