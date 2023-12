Samardzic e due nomi internazionali per il centrocampo azzurro, ma attenzione alla formula di arrivo

Il Napoli, come sottolineato dallo stesso presidente De Laurentiis, si muoverà sul mercato invernale per rinforzare sia il centrocampo che la difesa. La Gazzetta dello Sport scrive in merito ai nomi più accreditati per il centrocampo: “E allora, via al casting: a centrocampo il primo obiettivo è Samardzic (verrebbero girati i 20 milioni incassati per Elmas), talento dell’Udinese che da queste parti piace da un po’ e che potrebbe anche prendere il posto in futuro di Zielinski (in scadenza, con rinnovo fermo e Inter in agguato); poi per il ruolo di vice Anguissa piacciono Hojbjerg del Tottenham e Soumaré del Siviglia: se i club aprono al prestito, la trattativa per uno dei due può decollare”.

Factory della Comunicazione