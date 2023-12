Salvione: “4-5 mesi per sgretolare, per ricostruire occorre di più”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

Al Napoli manca concretezza oltre alla qualità di gioco. Crede sia un problema psicologico o anche tattico? “Credo che il problema sia un po’ più ampio. Questa squadra ha iniziato, da luglio in poi, un processo in cui ha cominciato a sgretolarsi. Si sono perse delle certezze, delle abitudini e prerogative di lavoro che avevano portato alle eccellenze dello scorso anno. Quando inizi a togliere certezze dal punto di vista della preparazione fisica, quando inizi a variare e ridurre gli allenamenti di tipo tattico ed a cambiare gli orari di allenamento, avvii un processo in cui si va verso l’azzeramento di tutte quelle componenti che hanno condotto al successo. Per sgretolare questo castello ci sono voluti quattro o cinque mesi, per ricostruirlo ci vorrà ancora di più. Sapevamo quanto fosse difficile ripetersi, ma anche scendere così in basso era difficile. A questa squadra mancano tante cose. Oltre la fortuna, manca la concretezza, il temperamento e la voglia di azzannare l’avversario. Nella mia analisi sul Corriere dello Sport chiedo a De Laurentiis di rimontare un Napoli smontato. Il presidente si è assunto le proprie colpe ma ora bisognerà passare all’azione. Nel mercato di gennaio bisognerà puntare, dunque, a giocatori pronti più che alle scommesse. Calciatori che possano dare qualcosa in più nei prossimi mesi. Non dimentichiamo che agli azzurri non resta che ambire alla Supercoppa oltre che, naturalmente, agli ottavi e ad un piazzamento Champions di grande rilevanza per il club”

A che punto è la trattativa per Samardzic? Il Napoli farà ulteriori operazioni? “Il Napoli è abbastanza interessato al calciatore bianconero e credo si possa trovare un’intesa. Samardzic potrebbe dare un po’ di brio ad una squadra che si è spenta a centrocampo. Inoltre, mi aspetto un esterno destro in caso di addio di Zanoli ed un ulteriore centrocampista se dovesse andare via Demme o Gaetano. Sicuramente il Napoli avrà bisogno di un centrale che possa abbinare velocità e solidità”

Come ha interpretato le scuse di De Laurentiis? “Anche nell’intervista fatta al Corriere la settimana scorsa il presidente ha dimostrato di aver compreso i suoi errori. Ora sarà chiamato ad un compito difficile. Trovare le soluzioni in corsa non è mai facile. È complicato correggere gli errori estivi. Le sue scuse credo denotino già un programma chiaro sugli interventi da attuare per risolvere i problemi. Un mercato da Natan e Cajuste, a mio avviso, non può aiutare il Napoli. Il patron lo sa e credo interverrà di conseguenza. Vedremo se i fatti corrisponderanno a quanto detto”