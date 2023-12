“Metro di giudizio arbitrale per nulla equo. Questo non è calcio”

Durante la conferenza stampa al termine della gara contro il Monza, Aurelio De Laurentiis non ha perso l’occasione di lanciare una stoccata ai vertici federali ed arbitrali, sia pur senza polemizzare: «Devo anche pregare Gravina e Rocchi di cercare di dare un senso di equità, ma soprattutto di spettacolarità al calcio italiano. Non c’è equità nella distribuzione dei cartellini. Ma io non voglio parlare di arbitraggi a sfavore del Napoli, che pure ci sono stati, così come ci sono stati a sfavore di tante altre. Ma caro Rocchi, lei non può permettere che un arbitro butti fuori una brava persona come Palladino e un’altra persona fantastica come Mazzarri. Questo non è calcio. Sembra che avesse l’utilizzo del cartellino a tutti i costi per essere rispettabile. Invece il cartellino deve essere distribuito con equità. Sembra che a un certo punto non arrivi più l’ossigeno al cervello dopo aver corso tanto, allora dico a Rocchi che è il caso di fare i cambi, come facciamo noi coi calciatori», il pensiero del numero uno azzurro riportato da La Gazzetta dello Sport.

In precedenza, Walter Mazzarri si era espresso così sul match: «Abbiamo dominato e contro di noi si gioca a rugby. Avete visto come provocano i nostri? Adesso basta! Abbiamo provato una posizione nuova per Kvara, servono soluzioni diverse. Non è tempo di guardare la classifica». Il mercato incombe e sono necessari almeno quattro rinforzi: il campionato e la Champions non attendono più.