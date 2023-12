Meret si affida all’amore dei tifosi: “Chiediamo di continuare a sostenerci perché noi continueremo a dare il massimo”

Alex Meret, dopo il rigore parato a Pessina, durante Napoli-Monza, ieri sera al Maradona, è stato costretto ad uscire per un risentimento muscolare che non gli ha consentito di continuare la gara. Il portiere azzurro, nel post partita, ha parlato e spiegato sia l’infortunio, sia il momento che sta vivendo il Napoli, come riporta oggi il Corriere dello Sport. “Alex Meret ha parato il rigore a Pessina e poi è uscito per un risentimento alla coscia sinistra: «Ho sentito dolore al flessore poco prima del rigore, spero non sia nulla di grave ma le sensazioni non sono buonissime. Ho cercato di restare in campo, ma non ci sono riuscito». La prodezza prima di uscire non consola l’amarezza del portiere del Napoli per il risultato finale: «Volevamo vincere a tutti i costi, potevamo fare meglio, non prendere gol è stato importante ma siamo stati poco precisi in avanti. Speriamo di crescere, migliorare e riprenderci quanto prima. Non è un buon momento, lo sappiamo, ma chiediamo ai tifosi di continuare a sostenerci perché noi continueremo a dare il massimo. Rigore? Questione di attimi, scegli il lato e vai. Sapevo di poterlo parare, è andata bene. Ma, ripeto, volevamo vincerla. Ci abbiamo provato con tutte le nostre forze»”.

Factory della Comunicazione