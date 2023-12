Zielinski sempre più vicino all’Inter. Le altre piste

Piotr Zielinski si allontana dal Napoli. Tramontata definitivamente ogni velleità per il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, restano da definire le tempistiche della sua uscita. Quel che è certo al momento è che a gennaio il polacco non si muoverà, nonostante il cospicuo accordo con l’Inter prossimo alla chiusura (4,5 milioni per le prossime tre stagioni). Secondo Il Mattino, i nerazzurri potrebbero anche versare un indennizzo – ipotesi ad ora da scartare – alla società azzurra per avere a disposizione il centrocampista sin da subito. Zielinski dovrebbe così concludere la stagione col contratto in scadenza, come toccò ad Insigne e Mertens due stagioni fa.

In casa azzurra, come mai accaduto in passato, vanno fronteggiate diverse emergenze e per questo motivo bisognerà agire alla svelta: in difesa l’infortunio di Natan complica i piani e Ostigard (vicino al Genoa) non potrà più andare via. C’è bisogno di un centrale e l’idea è ricaduta su Scalvini dell’Atalanta, valutato 40 milioni. Sempre in casa bergamasca si guarda al centrocampo e a quel Teun Koopmeiners già sondato in estate. Operazioni complicate anche a causa dell’aspetto economico, ma il Napoli dispone di riserve a bilancio superiori a 80 milioni, senza dimenticare i 25 legati alla cessione di Elmas e i proventi della Champions.