Il Bologna cade a Udine: 3-0 dei padroni di casa ai rossoblu

Si ferma il Bologna. La squadra di Thiago Motta inciampa a Udine e perde una ghiotta occasione per riportarsi in zona Champions. Sin dalle prime battute l’Udinese si fa vedere in avanti: i friulani, oltre ad aver bisogno di punti per uscire dalle sabbie mobili della classifica, sono l’unica squadra a non aver ancora ottenuto successi sul proprio terreno di gioco. Il primo pericolo degli uomini di Cioffi arriva al 21′ con una conclusione mancina di Ebosele su cui è incerto Skorupski, abile poi ad allontanare sulla ribattuta di Kamara. Il polacco è costretto ad arrendersi nel giro di sessanta secondi sul tiro di Pereyra, che corregge in rete una botta di Payero. L’argentino, uno dei migliori, va vicino alla rete con un tiro dai venti metri terminato sulla traversa. Il Bologna, fin qui in grande difficoltà come non accadeva da tempo, viene fuori alla distanza soltanto nella parte finale con un destro al volo alto di Joshua Zirkzee.

Nella ripresa ci si aspetta una reazione rossoblu, ma a prendersi la scena è ancora l’Udinese: Pereyra scarica su Lovric la cui conclusione sporca diventa un assist per Lorenzo Lucca che deve solo spingerla in rete. Ancora Udinese a segno dopo due minuti: Ebosele raccoglie palla e crossa al centro, una deviazione favorisce Payero che con un destro al volo dal limite buca per la terza volta Skorupski. Thiago Motta, per nulla soddisfatto della prova dei suoi, corre subito ai ripari ed effettua quattro cambi (entra Orsolini), ma a trovare la rete è nuovamente la formazione bianconera con Lucca su assist di Payero, annullata da Orsato per fuorigioco. Che per i felsinei sia una giornata no lo si intuisce dalla stanchezza e dal nervosismo di alcuni uomini-chiave, su tutti Zirkzee, ammonito e successivamente graziato per un intervento a gamba tesa su Payero.

Factory della Comunicazione

Non accade più nulla e i ragazzi di Cioffi possono festeggiare un successo davvero meritato, che al Bluenergy Stadium mancava dallo scorso 8 maggio (2-0 alla Sampdoria). L’Udinese si porta così a quota 17, fuori dalla zona rossa, mentre il Bologna resta quinto a 31.

Di seguito il tabellino della gara (fonte sport.virgilio.it):

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, T. Kristensen; Festy (24 st’ Zarraga), Lovric, Walace (35′ st Thauvin), Payero, Kamara (42′ st Masina); Pereyra (35′ st Samardzic); Lucca (42′ st Success). A disp.: Silvestri, Padelli, Quina, Tikvic, Camara, Kabasele. All.: Cioffi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (10′ st Lucumì), Beukema, Calafiori, V. Kristiansen (10′ st Fabbian); Freuler, Moro (10′ st Aebischer); Urbanski (29′ st Van Hooijdonk), Ferguson, Saelemaekers (10′ st Orsolini); Zirkzee. A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Corazza, El Azzouzi, Lykogiannis, De Silvestri. All.: Motta.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

Reti: pt 23′ Pereyra; st 3′ Lucca, 7′ Payero

Note: Espulsioni: Tommaso Fini (dalla panchina). Ammoniti: Urbanski, Pereyra, Ferguson, Freuler, Zirkzee, Fabbian, Success.