Gazzetta – ADL pronto ad anticipare, in parte, la “rivoluzione estiva”

Il Napoli ha rimediato solo un pareggio ieri sera contro il Monza al Maradona per la diciottesima giornata di campionato di Serie A. Ancora una prestazione, quella degli azzurri, che non lascia dubbi sulla stagione in calo cominciata con l’addio di Spalletti e Kim, e l’arrivo di Garcia in panchina. Forse però la qualificazione per la prossima Champions League non è perduta del tutto, ma bisogna agire sul mercato, ne è convinto anche il patron partenopeo, come scrie oggi La Gazzetta dello Sport. “Cercasi disperatamente giocatori pronti, per provare a credere ancora almeno in un posto Champions League anche dopo il mezzo passo falso di ieri, al Maradona contro il Monza. Il Napoli solitamente non è club da grandi investimenti a gennaio, ma stavolta è un caso particolare e la delusione per i risultati post scudetto ha convinto Aurelio De Laurentiis ad anticipare di qualche mese la rivoluzione che probabilmente verrà completata la prossima estate. Mazzarri ha chiesto un difensore centrale veloce e di esperienza, poi un centrocampista che possa sostituire Anguissa, impegnato almeno per tutto gennaio in Coppa d’Africa, e un terzino destro che dia il cambio a Di Lorenzo. Occhio però, che con l’addio di Elmas i centrocampisti potrebbe diventare anche due”.

