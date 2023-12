Durante: “Gli attuali nomi di mercato per il Napoli non sono da piazzamento Champions”

“I nomi che si fanno – Dragusin, Itakura e Demiral – non cambierebbero la fisionomia del reparto e della squadra. L’errore, secondo me, è stato fatto d’estate soprattutto se si fosse voluta confermare la lotta per lo scudetto. I dirigenti – ha detto l’agente Fifa a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre– avrebbero dovuto prendere giocatori d’esperienza. Se tu hai un buon portiere come Meret, lui è timido e non ha la personalità di dirigere il reparto. E non può farlo certamente Natan, che ha qualità tecniche e fisiche, ma è ancora in formazione, in crescita. Secondo me il Napoli deve puntare al 4 posto e fare il meglio possibile in Champions. Poi se arrivasse anche lo scudetto meglio così. Più che dare un voto io dico che questa squadra deve stare tranquilla. Dico che Garcia doveva essere accettato ed è stato sbagliato mandarlo via. Questa è una squadra che ha capacità per fare il 4 posto e andare avanti. Ma bisogna essere meno critici e più uniti. Poi si deve capire che la squadra deve giocare in una certa maniera. Quest’anno tre ottimi giocatori come Kvara, Osimhen e il capitano stanno andando a 500 rispetto allo scorso anno quando andavano a mille. Poi avete un ottimo giocatore, che è Simeone, che potrà sostituire Osimhen quando non ci sarà. Bisogna dare fiducia ai giocatori che ci sono. Le polemiche dividono e non uniscono quindi vi auguro per il prossimo anno di stare uniti.

