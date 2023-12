Al via “Base per Altezza”, rassegna di cinque concerti all’auditorium di Bagnoli

Napoli, con la sua ricca tradizione musicale, si prepara ad accogliere una rassegna senza precedenti: “Base per Altezza“. A cura di AudioLive FM, la digital radio del nostro partner Livenet Srl e promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica, con il supporto dei due sponsor NaturaSì e Gica Design, questa serie di concerti promette di portare il pubblico in un viaggio attraverso generi musicali diversi ma collegati da un linguaggio universale: la musica stessa.

Cinque momenti artistici per un’esplorazione musicale

L’essenza di questa rassegna risiede nella sua diversità. Cinque spettacoli offrono al pubblico l’opportunità di esplorare generi musicali eterogenei, ma sorprendentemente collegati da un alfabeto musicale di base. Dai capolavori di Johann Sebastian Bach, padre della musica occidentale, ai toni vibranti del jazz di Chet Baker e dei Brew 4et, fino alla musica tradizionale di Belladdio, la rassegna “Base per Altezza” presenta un’eclettica selezione musicale che non delude.

Intrigante è la capacità di questa rassegna di creare connessioni inaspettate tra diverse forme espressive musicali. Non è solo un miscuglio casuale, ma un’esplorazione che mostra la connessione intrinseca tra linguaggi artistici diversi. Dal jazz contemporaneo dei Brew 4et ai classici di Bach, fino al fascino senza tempo di Chet Baker, la rassegna crea sinergie senza precedenti tra un pubblico variegato.

La rassegna porta sul palco dell’Auditorium di Bagnoli “Porta del Parco” (via Diocleziano 341, Napoli) artisti internazionali come Andrea Bacchetti, pianista che dal suo debutto a 11 anni con i Solisti Veneti al Conservatorio di Milano si è esibito in tutto il mondo, o ancora Erica Piccotti, diplomatasi in violoncello a soli 14 anni con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore e premiata nel 2020 con il prestigioso premio ICMA come “Giovane Artista dell’Anno”.

Calendario Concerti

La rassegna prevede un calendario di concerti eccezionale:

Venerdì 19/01/2024 – Brew 4et: a Jazz Event

I Brew 4et abbracciano, attraverso timbriche e strumenti differenti, una cultura musicale ad ampio spettro che non smette mai di essere in contatto con l’essenza e la natura del suono. Dieci brani inediti in cui si mescolano tradizione e contemporaneità.

Biglietti: https://oooh.events/evento/brew-4et-a-jazz-event-base-per-altezza-biglietti/

Andrea Bacchetti, pianista internazionale con all’attivo concerti in tutto il mondo, eseguirà per Base per Altezza le Variazioni Goldberg di Bach (BWV 988), opera considerata il vertice delle sperimentazioni di Bach nella musica per strumenti a tastiera.

Biglietti: https://oooh.events/evento/johann-sebastian-bach-variazioni-goldberg-base-per-altezza-biglietti/

Una cantante folk al termine della sua carriera ripercorre la sua storia accompagnata dalla musica che l’ha portata al successo. Una narrazione in cui le voci femminili si intrecciano con la musica popolare che ritrova i suoi contesti d’origine.

Biglietti: https://oooh.events/evento/belladdio-base-per-altezza-biglietti/

Erica Piccotti, Young Artist of the Year 2020 all’ICMA, eseguirà tre delle sei suites per violoncello solo (BWV 1007, BWV 1009, BWV 1011), tra le più note e virtuosistiche opere scritte per violoncello.

Biglietti: https://oooh.events/evento/johann-sebastian-bach-suites-per-violoncello-base-per-altezza-biglietti/

Tra verità storica e finzione, uno spettacolo che prova a far rivivere il più romantico degli eroi della tromba inseguendo il rapporto di un padre geniale con il proprio figlio, fatto di incomprensione, paura, amore per la vita, musica.

Biglietti: https://oooh.events/evento/father-and-son-inseguendo-chet-baker-base-per-altezza-biglietti/

Un’occasione da non perdere

“Base per Altezza” è un’opportunità unica per immergersi in una varietà di esperienze musicali, abbracciando l’essenza della diversità artistica. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di vivere questa straordinaria rassegna musicale che unisce generi, stili e cuori attraverso il linguaggio universale della musica.

Informazioni e biglietti

Tutte le informazioni sulla rassegna sono disponibili sul sito web ufficiale https://www.basexaltezza.it e sui canali social.

I biglietti sono già disponibili qui al costo di € 10,00 per concerto, con una scontistica per l’acquisto in anticipo; sono previsti anche abbonamenti ulteriormente scontati per chi volesse assistere a più concerti.