A. Giordano (Cds): “La pagella azzurra del 2023 è dieci, nessuno sconto!”

Il 2023 del Napoli è da 10 in pagella, non si fanno sconti. Il capolavoro dello Scudetto resta: è il capolavoro di De Laurentiis, come anche di Spalletti, di Giuntoli, dei giocatori, della gente… Di una città che ha avuto la possibilità di godersi qualcosa di irripetibile. Non è facile – ha detto il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre–emulare il Napoli e farlo a quei livelli là – aggiunge l’inviato del quotidiano capitolino – Ciò che è successo dopo lo Scudetto, per me, appartiene alle dinamiche del calcio impazzito, ma non può assolutamente oscurare o contaminare il primo semestre di quest’anno, perché è stato troppo bello per tutti: non soltanto per i napoletani e per i tifosi della squadra partenopea, ma per gli amanti del calcio in generale”

