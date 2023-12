Sky: “Rivoluzione di mercato, ma a Napoli il dilemma è il tecnico, chi sarà”

“Il Napoli è di fronte ad una scelta rispetto ad una ristrutturazione della squadra in un periodo dell’anno in cui generalmente non opera sul mercato in maniera così importante. Soprattutto a centrocampo il Napoli – ha detto il giornalista di Sky Luca Marchetti a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – avrà bisogno di uno se non due acquisti in più visto che Demme non è al centro del progetto, Zelinski andrà via ed Elmas già è andato. In difesa Ostigard potrebbe andar via e dovrebbe arrivare un difensore centrale; c’è il discorso di Zanoli da mandare in altra squadra a giocare; qualche movimento in attacco non mancherà perché c’è qualcuno tra Simeone e Raspadori che ha certamente meno spazio rispetto a prima, c’è Politano che da un po’ di tempo cerca spazio per andare a rinnovo di contratto. Quindi c’è un bel po’ di fermento in casa Napoli, molto più rispetto all’estate scorsa, paragonabile a quando c’era Gattuso con la differenza che si sapeva che Rino avrebbe allenato anche nella prossima stagione, certezza che Mazzarri non ha. Evidentemente, poi, il Napoli vorrà migliorare anche alcuni giocatori, visto qualche prestazione non ai livelli dello scorso anno e approfitterà della finestra di mercato.I nomi che tu hai fatto, (Vitik, Dragusin, Demiral, Scalvini) sono piuttosto onerosi; Dragusin per esempio lo sta cercando anche il Tottenham e il Genoa sa che c’è una bella concorrenza: chiede 30mln di euro e sono dei nomi ai quali il Napoli si è interessato. Il problema è che i giocatori che il Napoli sta cercando in difesa li stanno cercando tutti; quindi il vantaggio del Napoli è la disponibilità economica che altri non hanno. Forse solo l’Atalanta. Secondo me oltre a Fofana e Soumaré ci sono anche altri obiettivi seguiti dal Napoli per il centrocampo. Questi due, che hanno caratteristiche simili ad Anguissa, sono sicuramente nella lista della società di De Laurentiis. Secondo il mio parere il Napoli deve capire dove fare l’investimento perché nel ruolo di Zelinski il Samrdzic della situazione serve per andare a sostituire tecnicamente il polacco, anche per il prossimo anno, mentre Anguissa torna dalla Coppa d’Africa. Perciò la strategia diventa indispensabile. Samardzic sarebbe un investimento per il futuro e ritengo che l’Udinese possa anche cederlo perché già l’estate scorsa avevano deciso di venderlo; poi tutto dipende dal prezzo. In difesa, secondo me, Zanoli parte se arrivano Mazzocchi o Faraoni. Ad oggi il Napoli avrebbe offerto 1,5mln di euro circa per Mazzocchi, mentre la Salernitana chiede più del doppio. La trattativa per Faraoni la ritengo più facile perché, intanto, la valutazione che fa il Verona è inferiore e le condizioni sono diverse. Prestito con diritto si può fare, soprattutto se il Napoli valuta che con Mazzocchi non c’è più niente da fare. A questo punto Zanoli sarebbe libero di andare al Genoa che è già d’accordo con il calciatore e lo era anche la scorsa estate”.

