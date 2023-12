Osimhen preferisce festeggiare a casa i suoi 25 anni

Victor Osimhen ha terminato i suoi impegni col Napoli per il 2023, dopo l’espulsione in Roma-Napoli, e la conseguente squalifica per una giornata. Il nigeriano, che oggi compie 25 anni, ha preferito quindi tornare a casa prima, per poi concentrarsi sulla Coppa d’Africa, che lo terrà impegnato, insieme al suo compagno Frank Anguissa, per quaranta giorni, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “L’attaccante è in Nigeria, oggi festeggerà i suoi 25 anni in famiglia. Pochi giorni di relax prima di partire per la Coppa d’Africa. L’ultimo forfait è quello di Demme. Per il tedesco, ieri, solo lavoro in palestra dopo aver accusato un problema al polpaccio”.

