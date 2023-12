Mutti: “Samardzic buon giocatore, può essere un’alternativa preziosa a Elmas”

“Mi aspettavo una reazione da parte della squadra, non so dove Mazzarri non sia riuscito ad incidere, sta di fatto che questi sono numeri pesanti, bisogna pensare alla gara non facile con il Monza, ma se il Napoli – ha detto l’allenatore Bortolo Mutti a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – recupera la sua identità può ancora dire la sua. Non in campionato, ovviamente, ma per entrare in Champions i giochi sono apertissimi.

Factory della Comunicazione

Samardizc? Un buon giocatore, il Napoli ora ha perso Elmas, che quando entra in partita in corso si esalta, un po’ meno quando gioca da titolare, ora alla squadra manca un’alternativa preziosa e Samardzic mi sembrerebbe opportuno.

Al di là del mercato, comunque, vedo il gruppo un po’ smarrito e deve ritrovarsi. Chiaramente Mazzarri deve avere un impatto molto importante nello spogliatoio, quando si entra in queste situazioni devi capire dove sollecitare certe dinamiche, fare sentire tutti importanti e creare le alchimie con tutti i giocatori. Il Monza? Squadra ricca di giocatori, è stata un po’ altalenante nei risultati ma è da temere, da prendere in considerazione come anche il suo allenatore. Palladino è un uomo-società, lui ha colto l’occasione e ha fatto veramente bene, sta facendo un ottimo lavoro e non era semplice confermarsi ad alti livelli”.