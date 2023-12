Gazzetta – Napoli sulle spalle di Kvara: dovrà reggere da solo le assenze di Osimhen e Politano

La Gazzetta dello Sport scrive così su Kvaratskhelia:

O ggi, contro il Monza allo stadio Maradona, Kvaratskhelia si ritroverà nelle vesti di Atlante. Sulle sue spalle si dovrà reggere il peso di un tridente privo di Osimhen e Politano, entrambi squalificati. È in occasione di questa sfida, nella passata stagione, che la punta georgiana segnò per la prima volta a Fuorigrotta. Differenze La contraddizione è stridente. Osimhen, con un ingaggio da 10 milioni di euro all’anno più bonus, guadagna in pratica dieci volte quanto percepito da Khvicha Kvaratskhelia, fermo a 1,5. Non è soltanto una questione di vil denaro, ma soprattutto di considerazione. A voler ripartire i meriti e le responsabilità tecniche nel Napoli, risultano analoghe tra i due calciatori. In modi diversi sono i trascinatori della squadra, imprescindibili, i migliori.

Gli unici che a oggi potrebbero essere venduti per una somma di milioni a tre cifre. Il georgiano è il principale dribblatore della fase a gironi della Champions League, per aver superato un avversario in 46 occasioni: ha saltato l’uomo più spesso rispetto a Mbappé (44) e Leao (36). Nel complesso il 2023 è stato un anno da favola, straordinario: vittoria dello scudetto, il premio di miglior giocatore dell’ultima Serie A, sua la rete più bella all’Atalanta, il diciassettesimo posto nella classifica del Pallone d’Oro. Come se non bastasse, ieri ha ricevuto anche il riconoscimento come miglior calciatore del suo Paese per il quarto anno di fila e non ha ancora 23 anni. Un trattamento così diversificato per le due stelle non può protrarsi a lungo.

Le situazioni sono comunque diverse. Osimhen ha rinnovato l’accordo, allungando la scadenza di un anno fino al 2026, ma l’impressione comune è che in estate sarà ceduto per il valore della clausola rescissoria da 120-130 milioni, probabilmente a qualche nobile decaduta del calcio inglese come il Chelsea o il Manchester United. Kvaratskhelia ha raccolto tanti apprezzamenti dai top club europei, senza però che fossero effettuati sondaggi concreti per un possibile trasferimento. Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia, il mese scorso aveva reso noto che Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco lo seguivano con attenzione. Tuttavia, non risulta alcuna conversazione né col Napoli né con Mamuka Jugeli, il suo procuratore.

Ci aveva provato, indirettamente, con una permanenza a Napoli alla fine di agosto, assistendo anche alle prime uscite in campionato, nella speranza che il presidente lo ricevesse. Sarebbe bastato anche che in via informale si fossero immaginati i termini di un nuovo accordo. Non solo non c’è stato l’incontro, ma il club si è anche sentito in diritto di smentire ogni notizia sulla trattativa. Così Jugeli aveva fatto ritorno in Georgia, distendendo gli animi. «Non discutiamo il rinnovo perché siamo contenti di quello che abbiamo. De Laurentiis è una persona fantastica. Quando e se lui riterrà opportuno rinnovare, saremo pronti a parlarne. Non è il momento di pensare ad altre grandi squadre».

Il tiro è stato corretto nuovamente nelle scorse settimane. In modo più convinto, l’agente di Kvaratskhelia ha sbandierato «adeguamenti del contratto in un futuro prossimo». Non sono mancati gli elogi al presidente. «È un uomo di parola che mantiene tutto ciò che promette, per noi ha fatto tante cose buone. È chiaro che Khvicha sia un calciatore di altissimo livello e merita di più, ma lo riceverà presto. Lui e la sua famiglia sono soddisfatti». Un’uscita poco accorta del padre ha rischiato di movimentare le acque.