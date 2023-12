DAZN – Mazzarri: “Non siamo lucidi, ma quello che fanno a Kvara è intollerabile”

Walter Mazzarri, molto arrabbiato, interviene ai microfoni DAZN. Il trattamento subito da Kvara non lo tolelra assolutamente: “Oggi 6 palle gol e non l’abbiamo messa dentro, parliamo di Kvara ed Osimhen che sono sempre martoriati, facciamo vedere le immagini, i punti si perdono anche per questo, oltre che per demeriti nostri, E’ un momento in cui non siamo lucidi. Ma bisogna far vedere tutto, fate vedere anche perchè Mazzarri è stato espulso, perchè uno alla fine non può sempre star zitto. Allargando le mezzali, Kvara dietro a Raspadori doveva darci qualche alternativa diversa, perchè voglio anche toglierlo dalla morsa dei continui raddoppi, devo dire che ho visto delle buone cose, alla fine eravamo con 4 attaccanti, ma non abbiamo subito ripartenze, questo significa che stiamo migliorando. Un giocatore come Kvara deve essere tutelato, invece non si fischia mai su di lui, viene martoriato. Ed io, per farlo notare, sono stato ingiustamente espulso…”

Factory della Comunicazione