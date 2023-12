A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Simone Boldini, doppio ex di Napoli-Monza: “Il Napoli? C’è da dire che di solito l’anno dopo aver vinto lo scudetto o qualcosa di importante si ha probabilmente un appagamento. Poi c’è stato il cambio d’allenatore, Spalletti è un grande allenatore e chi è subentrato ha avuto difficoltà. Credo sia una questione di appagamento, ma 17 punti sono troppi. Ci si poteva aspettare che ci fosse un leggero appagamento, ma 17 punti dal primo posto sono troppi. Il Napoli sta facendo molta fatica. Chi ha adocchiato Kim l’anno scorso è stato veramente bravo, quest’anno si sta facendo più fatica, si prendono gol facilmente. In attacco si sta facendo fatica a fare tanti gol. È molto difficile dare una spiegazione dopo un campionato come quello dell’anno scorso. Si poteva ipotizzare un leggero calo, ma 17 punti dalla prima è assurdo. I tre centrocampisti titolari sono al di sotto in una maniera spropositata rispetto all’anno scorso per rendimento. Non si capisce il rendimento così altalenante. È una squadra che ha perso solo Kim, non si capisce come si possa essere ad una distanza così abissale. C’è a rischio anche la Champions League. Credo che anche col cambio di allenatore, si fa una certa fatica. Sono convinto che possa fare meglio, ma dobbiamo vedere se basta. Il divario con le prime tre sta diventando troppo importante. Bisogna fare un filotto di vittorie per agganciarsi. Arrivare tra le prime quattro quest’anno è difficile. Il Napoli deve guardare partita per partita, ha la possibilità, i giocatori e l’organico per poter risalire. Ma deve darsi una mossa ricominciando già da oggi. Neanche il Monza è in un momento straordinario, ma il Napoli deve fare sua la gara”.

