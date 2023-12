Senza Spalletti difficile aprire un ciclo. Scudetto, dico Inter

Nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Football Club, Andrea Dossena ha detto la sua anche sulla lotta scudetto.

Simone Inzaghi è divenuto grande insieme alla sua Inter?

“E’ un percorso diverso. L’Inter arrivava dal biennio di Conte e dal tricolore conquistato nel 2021. In questa stagione, anche in virtù della cavalcata europea dello scorso anno, i nerazzurri hanno acquisito consapevolezza. L’Inter è divenuta arrogante e, in molte partite, giocano venti minuti, il necessario per sbarazzarsi dell’avversario. Quest’anno credo non ci sia storia per lo scudetto”.

Gestire la vittoria a Napoli si è rivelato difficile.

“Un po’ ci speravo. Il Napoli non aveva cambiato molto, a parte Kim. Credevo nella possibilità di aprire un ciclo ma, nel momento in cui è andato via Spalletti, le cose si sono complicate. Non avevo capito la scelta di Garcia, mentre quella di Mazzarri mi è molto più chiara. Walter può dare compattezza, serenità. Cerca di portare a casa il risultato senza badare troppo all’estetica”.