Per il Napoli servono calciatori pronti

Enrico Fedele è intervenuto in diretta su Radio Marte sul tema mercato del Napoli: “Parliamoci chiaro, sul mercato il Napoli deve operare in fretta ma senza prendere giocatori di prospettiva, servono calciatori pronti. Mazzarri fa bene a non voler parlare di calciomercato prima di Napoli-Monza. Girano tanti nomi, spesso pochi di loro sono idonei: chi, tra quelli che si leggono oggi, potrebbe davvero fare la differenza? Bisogna pensare a cosa manca al Napoli. A mio avviso serve una guida difensiva, non un giovane. C’è un solo calciatore utile: è Bonucci. E’ arrugginito? Per me no, altrimenti la Roma non lo prenderebbe. Il Napoli non ha guida, in passato aveva Reina, poi Albiol, Koulibaly e Kim. Serve un Sergio Ramos, tornato nel suo paese perché non trovava squadra. Anche Thiago Silva è un grande. Non devi pensare all’età, perché devi puntare al quarto posto: è un obbligo. Il problema vero è chi li sceglie i calciatori? Servono dirigenti esperti. La gara col Monza è davvero fondamentale, serve vincere assolutamente e il Napoli può vincere perché i brianzoli concederanno un po’ di spazio, se la verranno a giocare. Certo, gli azzurri dovranno stare attenti perché il Monza gioca bene e porta molto uomini nella metà campo avversaria”

