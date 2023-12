Modugno: “Con coraggio e buonsenso, è il momento delle scelte”

Nel corso del programma radiofonico “Forza Napoli Sempre”, in onda su Radio Marte, è intervenuto il giornalista di Sky, Francesco Modugno. Di seguito un estratto della sua intervista.

Factory della Comunicazione

“Il Napoli pensa ovviamente a rinforzi in difesa e i nomi di Dragusin, Vitik forse fanno storcere il naso ai tifosi ma in molti non conoscevano neanche Kim e Kvaratskhelia. Al momento occorrono nomi funzionali che incidano più di Natan e Cajuste e che magari conoscano già la Serie A, in modo da evitare o tempi di adattamento. Nei venti anni di De Laurentiis, solo un paio di volte il Napoli si è mosso in modo così massiccio a gennaio. Ora c’è necessità di fare, anche assecondando la voglia di chi non si sente più coinvolto in questo progetto. È il momento di fare delle scelte, con coraggio e buonsenso. C’è da trovare equilibrio tra bilancio ed esigenze tecniche. Come centrale di difesa, ci sono diversi nomi, alcuni dei quali arrivano dall’agenda dell’anno scorso. Dragusin l’anno scorso non ha fatto benissimo, quest’anno invece sta rendendo ad alti livelli e con continuità: è un profilo interessante. Demiral è difensore formato, subito pronto.

Il post Roma è stato difficile, Mazzarri ha lavorato e sta lavorando sulla mentalità dei calciatori ma anche sul campo, con il lavoro tattico. Walter sa arrivare ai propri giocatori ed ora è il momento di sollecitare orgoglio, rispetto per lo scudetto e per sé stessi, capacità di reazione, motivazione. Non è semplice, anche perché deve far sentire coinvolti anche i calciatori che trovano meno spazio”



Fonte: Radio Marte