Il Mattino – Traorè può tornare in Italia, il Napoli ci pensa

Il Napoli, che dovrà muoversi anche nella sessione invernale del mercato calcistico, segue diversi profili, sia per il centrocampo che la difesa. Uno degli ultimi, solo in ordine di tempo, è Hamed Traoré, centrocampista del Bournemouth, ex Sassuolo, come scrive oggi Il Mattino. “Potrebbe tornare subito in Serie A Hamed Traorè, il centrocampista ivoriano visto in Italia negli ultimi anni con le maglie di Empoli e Sassuolo prima della cessione in Premier League qualche mese fa in via definitiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il classe 2000 è seguito da più di un club italiano: il Napoli ci pensa per la mediana ma anche il Milan e la Lazio che come il club azzurro hanno la necessità di rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte della stagione.

Il prezzo di Traore si aggira sui 20 milioni di euro, poco meno di quanto è stato pagato dal Bournemouth appena pochi mesi fa al Sassuolo. Con il club inglese, in questi primi mesi della stagione, l’ivoriano ha messo insieme solo 3 presenze in Premier League e un gol in EFL Cup contro lo Swansea, nemmeno convocato nelle ultime gare di campionato. Il 23enne può giocare sia da centrocampista che da trequartista all’occorrenza”.

