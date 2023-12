IL DATO – I numeri del Maradona vanno in controtendenza rispetto alle prestazioni degli azzurri

Il Maradona si avvia al sold out per la gara contro il Monza, l’ultima del 2023, che si giocherà domani sera alle 18,30. Il Napoli non sta dando tante gioie ai tifosi, ma i numeri dello stadio di Fuorigrotta dicono il contrario, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il Napoli non decolla, anzi stenta, ma la città lo sostiene, lo supporta, si siede sulle tribune del Maradona e lo invita a rialzarsi. Quest’anno non c’è mai stata una gara dai numeri tiepidi. La media al Maradona è di 47mila spettatori a partita e con le previsioni di domani sarà destinata ad aumentare, iscrivendo la gara col Monza al folto elenco di partite col pienone: dai 55mila con l’Inter ai 54mila col Milan, fino ai 52mila beffati con l’Empoli (ko per l’ultima di Garcia in panchina sotto il diluvio); senza dimenticare i 52mila col Real Madrid in Champions League. Il Maradona, nell’anno post scudetto, ha fatto registrare gli stessi numeri da record dell’annata tricolore. In campo il Napoli viveva momenti complessi ma in tribuna, leggendo i dati, non si è mai avvertito alcun sintomo di difficoltà. Non c’è mai stata correlazione tra i punti in campionato e il numero di spettatori. Anche domani, col Napoli settimo in classifica, a quattro punti dalla zona Champions, il Maradona vestirà l’abito migliore, sarà pieno e carico di speranze”.

Factory della Comunicazione