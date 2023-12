(Formazioni) Napoli e Monza, così le mette in campo il CdS. Raspadori in campo dal 1° minuto

Mazzarri recupera Lindstrom: un problema in meno verso il Monza. E ora, cioè oggi, Walter scoprirà se potrà contare anche su Lobotka, reduce dall’infrazione costale rimediata all’Olimpico con la Roma e ieri ancora protagonista di una sessione di lavoro personalizzato in vista della rifinitura in programma oggi al centro sportivo di Castel Volturno. L’ultimo atto prima dell’utima partita del 2023, in agenda domani alle 18.30 al Maradona, con uno stadio pieno e una squadra semivuota. Cioè svuotata dagli infortuni e dalle squalifiche: assenti certificati sono Olivera e Natan e poi gli squalificati Politano e Osimhen. A proposito di Osi: ieri ha svolto l’ultimo allenamento e ha salutato tutti. In partenza per la Nigeria: dove domani festeggerà i suoi 25 anni e a seguire si metterà a disposizione della nazionale per la Coppa d’Africa. Con il Monza, al suo posto, spazio a Raspadori: Jack in vantaggio rispetto al Cholito per completare il tridente insieme con Kvara e Lindstrom (se Jesper non darà garanzie fisiche, pronto Zerbin). In difesa, davanti a Meret, Rrahmani-Juan Jesus coppia centrale con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. Centrocampo con Anguissa, Zielinski e il rebus Lobotka: oggi, dicevamo, il provino decisivo. A proposito del capitano: «Dopo il Frosinone non ho dormito: è stata la partita più brutta da quando gioco», ha detto al Tg1

