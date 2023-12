Dramma Pocho: dalle ferite autoinflitte all’isolamento imposto dai familiari

Nuovi particolari rivelati sulla vicenda che ormai da una settimana segue Ezequiel Lavezzi, ex calciatore di Napoli e Paris Saint Germain protagonista delle cronache natalizie con il suo incidente di Punta del Este in Uruguay. Secondo quanto riportato da El Trece Tv in Argentina, il Pocho si trova in questi giorni a casa dopo aver rifiutato il trasferimento in una clinica con la promessa ai suoi familiari di seguire un piano terapeutico di disintossicazione anche a domicilio.

Factory della Comunicazione

Giorni difficili in cui gli amici non riescono a mettersi in contatto con lui. Alcuni vicini al Pocho, infatti, hanno denunciato l’impossibilità di parlare con l’ex calciatore: a gestire la situazione ci sarebbero al momento il fratello maggiore Diego e la nuova fidanzata Guadalupe, che lo avrebbero isolato tanto da gestire anche i suoi telefoni e i suoi account social. In più, le ferite da arma bianca che furono trovate sul Pocho la notte dell’incidente in Uruguay sarebbero state autoinflitte dall’argentino, che vivrebbe momenti di difficoltà psicologica dovuti a problemi economici arrivati negli ultimi mesi.

Fonte: Il Mattino