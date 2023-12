Osimhen ha chiesto di anticipare la partenza per la Nigeria, la risposta del Napoli è stata chiara

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, espulso durante Roma-Napoli, salterà l’ultima dell’anno contro il Monza, di conseguenza non giocherà più prima dell’inizio della Coppa d’Africa. Il calciatore aveva chiesto di anticipare la sua partenza per la Nigeria, come scrive oggi Il Mattino. “Osimhen è ancora a Castel Volturno: si è allenato anche oggi con il resto della squadra, regolarmente, nonostante la squalifica per una giornata dopo il doppio giallo dell’Olimpico e lo stop con il Monza.

Ha già chiesto di anticipare la partenza per la Nigeria prevista per il 3 gennaio, quando dovrà rispondere alla convocazione del ct Peseiro: potrebbe lasciare Napoli il 30 dicembre, non prima.