Centrocampo – Si “riprova” per Koopmeiners ed occhio a Fofana

Arrivi, partenze, cambiamenti. Quest’anno, a differenza dei tanti “gennai” generalmente tranquilli vissuti in casa azzurra, non sarà così. In partenza i “soliti nomi”, da Elmas a Zielinski, passando per Zanoli, Demme e Gaetano mentre si monitorano difensori senza perdere di vista la mediana. Come si legge su napolimagazine.com: “Per il centrocampo servono due innesti importanti, ma non c’è ancora un affondo sui vari profili valutati perché l’idea è quella di fare un altro tentativo, molto difficile, ma che comunque sarà fatto, per Koopmeiners. Nuovo assalto con l’Atalanta che non vuole cedere il giocatore a gennaio, non si schioda dalle alte pretese dello scorso luglio. Percassi non deroga dai 45 mln e nei giorni scorsi ha già detto “no, grazie” a Giuntoli. E’ anche vero che la Juventus non ha grandi margini di spesa, proponeva modalità di pagamento dilazionate in stile Locatelli e a Bergamo non sono nati ieri. De Laurentiis non arriva alle cifre che chiede Percassi, ma in estate aveva offerto una cifra vera, pesante e non molla. Possibile un tentativo importante, sapendo di avere pochi margini di manovra, ma cercando di forzare la mano con l’entourage dell’olandese e magari anche inserendo una contropartita gradita agli orobici. Attenzione per la mediana anche alla pista Fofana, ex Udinese che lascerà l’Arabia Saudita. Profilo di esperienza, pronto per l’uso, conosce bene la serie A ed è una possibilità che viene valutata”

