CdS – Simeone potrebbe voler cambiare aria, troppo pochi minuti fra Garcia e Mazzarri

Giovanni Simeone, starebbe valutando l’idea di cambiare aria, come scrive oggi il Corriere dello Sport. I minuti in campo dall’inizio di campionato sono stati pochi, e il Cholito fermo così tanto non sa stare, considerando poi che Osimhen è stato fermo sei giornate, non si spiega come tra Garcia prima e Mazzarri dopo, sia stato utilizzato così poco. “La situazione di Politano non è l’unica da chiarire in vista del mercato di gennaio: Giovanni Simeone, uno che reciterebbe da titolare in quasi tutti i club del campionato, comincia a valutare l’idea di cambiare aria. Coltiva la legittima aspirazione di giocare con maggiore continuità, di collezionare minuti, sentire il profumo del gol e della fiducia: anche con Spalletti c’erano Osimhen e Raspadori, ma di chance ne ha avute in campionato e in Champions e il rendimento è stato ottimo. Quest’anno le cose sono cominciate male con Garcia e non sono cambiate granché con Mazzarri: due volte titolare in 8 partite, con il Real e il Frosinone in Coppa Italia. Risultato: gol al Bernabeu e pure al Maradona, però cancellato ingiustamente dal Var. Una sentenza. Un centravanti di razza che probabilmente partirà dalla panchina anche venerdì con il Monza, nonostante la squalifica di Osi. In totale ha messo insieme 398 minuti e 3 apparizioni dall’inizio, eppure Victor ne ha saltate 6 di fila per infortunio.”

