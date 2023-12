Bruscolotti: “Sono molto preoccupato per il Napoli”

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore e storico capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, parlando del momento negativo attraversato dalla squadra azzurra.

Ecco le parole di Beppe Bruscolotti:

“A Roma partita spigolosa? Si sa che i giallorossi giocano in questo modo molto aggressivo, fisico. Noi ci siamo fatti menare, abbiamo preso botte e gol. È un brutto momento, una squadra che non è reattiva con reparti sfilacciati. Sono veramente preoccupato, mi auguro ci sia un po’ di orgoglio. Almeno sul piano fisico si dovrebbe dare il massimo. Ormai, Garcia non c’è più e bisogna andare avanti. Bisogna voltare pagine e ciò vuol dire impegnarsi. Almeno sessanta minuti vanno fatti bene. Mazzarri dice che il Napoli per certi aspetti ha dominato? Ha visto un’altra partita! Meret ha fatto tre parate e non c’è stata nessuna conclusione in porta. Se vogliamo difendere l’indifendibile… Bisogna capire che non ci siamo. Questione mentale o fisica? Entrambe. Sia fisicamente che mentalmente il Napoli sembra essere in stand by. Il Napoli lotterà per il quarto posto, senza dimenticare la Supercoppa di inizio anno. Naturalmente, ci saranno anche gli ottavi di Champions da disputare. Ad oggi, il Napoli deve guardarsi dietro e non può perdere ulteriori punti. Il Napoli, però, dovrà ritrovare spirito. È una squadra fragile agonisticamente che subisce troppo l’aggressività degli avversari, come accaduto all’Olimpico“.

