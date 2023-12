Agostini: “Osimhen, Lautaro o Lukaku? Ecco chi prendo. Sul momento del Napoli…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Agostini, doppio ex di Roma-Napoli:

Factory della Comunicazione

“Boskov il Mourinho della mia epoca? Sì, per il modo con cui aveva a che fare con piazza e gruppo, si può definire il Mourinho del passato.

Napoli e Roma? Ho visto due squadre non in bella salute. Due squadre che in questa prima parte di campionato hanno trovato delle difficoltà o per infortuni o per il modo di interpretare il calcio che l’allenatore vuole fare. Soprattutto il Napoli che parte da campione d’Italia e sta perdendo posizioni. Contro il Monza si può rifare, ma è una partita difficile. Ho visto due squadre non in bella salute. Due squadre che in questa prima parte di campionato hanno trovato delle difficoltà o per infortuni o per il modo di interpretare il calcio che l’allenatore vuole fare. Soprattutto il Napoli che parte da campione d’Italia e sta perdendo posizioni. Contro il Monza si può rifare, ma è una partita difficile.

Gli infortuni? Sono un problema di tante squadre di alto livello. Il mercato che arriva tra pochi giorni dovrebbe essere un mercato di riparazione importante.

Secondo me potrebbe mancare qualcosa di qualità in mezzo al campo che ti possa permettere di fare una buona transizione sia della fase di possesso che di quella di non possesso. Io vedo che la squadra fa fatica a creare ciò che creava negli anni passati. C’è nervosismo, c’è paura. È stato preso un allenatore che conosceva poco del Napoli e ha voluto stravolgere tutto ad inizio stagione. Adesso con Mazzarri non è facile far tornare il Napoli di prima.

P erò questa è una squadra che secondo me è stata creata per fare un calcio veloce e ragionato. In mezzo al campo c’erano giocatori che tenevano palla e saltavano l’uomo. Erano affidabilissimi, coprivano e iniziavano bene l’azione. In difesa prendeva pochi gol il Napoli. Sono svanite queste cose qui e riportarle non è facile. L’uscita di Giuntoli anche è stata una cosa penalizzante.