Zielinski: C’è l’accordo con l’Inter, ecco chi uscirà per fargli posto

L’Inter capolista non si accontenta e guarda avanti in proiezione mercato di gennaio. Sul taccuino di Marotta e Ausilio c’è Piotr Zielinski, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2024 e già messo nel mirino dai nerazzurri, con i quali ha una base di accordo per 3 anni di contratto più opzione per il quarto anno a 4,5 milioni di euro a stagione. Zielinski ha già dato il suo sì all’Inter, ma la società non vuole correre il rischio che cambi idea o che usi l’Inter per ottenere un rinnovo a cifre più alte dal Napoli. Per questo il club ha incassato il sì del classe 1994, ma vuole la firma del giocatore al primo giorno utile nel 2024.

Factory della Comunicazione

Come riporta Calciomercato.com, a farne le spese, saranno Klaassen,Sensi e Agoumè, tutti e tre in procinto di lasciare la squadra capolista. Klaassen, arrivato a parametro zero a fine mercato estivo, ha fatto fatica a entrare nelle rotazioni di Inzaghi. Schierato solo in 3 occasioni da titolare (contro Salernitana, Benfica e Bologna) senza riuscire a fornire nessun lampo o risposta confortante. Il suo contratto con l’Inter scadrà a giugno 2024 e l’idea è quella di non prolungare la sua permanenza in nerazzurro.

Stefano Sensi, ha registrato solo 4 apparizioni tra Serie A e Coppa Italia, sempre da subentrante e mai per più di 10 minuti. Un bottino magrissimo che non è riuscito a convincere la dirigenza nerazzurra a prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2024. Per quanto riguarda Agoumè, a differenza di Klaassen e Sensi, avviati verso la scadenza di contratto in caso di offerte la sua cessione può arrivare già a gennaio.