Zanoli ancora a Genova, ma c’è un cambio di maglia

Il difensore del Napoli, Alessandro Zanoli è in partenza con destinazione ancora Genova, stavolta però non con la Sampdoria, come sottolinea Il Mattino. “Sarà di nuovo Genova la destinazione di Alessandro Zanoli, stavolta però con la maglia rossoblu e non con quella blucerchiata. Il calciatore del Napoli è pronto a dire sì alla corte del Genoa, la squadra di Alberto Gilardino che vorrebbe accoglierlo nella prossima finestra di mercato invernale per poter rinforzare il reparto degli esterni a disposizione.

Factory della Comunicazione