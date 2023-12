Serie A quasi al giro di boa! Il programma delle ultime due d’andata

In occasione delle festività natalizie, la Serie A non si ferma e scende in campo con la diciottesima (29-30 dicembre) e la diciannovesima giornata (5-6-7 gennaio), le ultime due del girone d’andata. In chiave scudetto, è ormai entrato nel vivo il duello fra Inter e Juventus, separate in classifica da quattro punti con la squadra di Simone Inzaghi in testa (a cui basterà battere il Genoa per ottenere il titolo simbolico di campione d’inverno). Se la lotta al tricolore si preannuncia senza esclusione di colpi da una parte e dall’altra, ancor più avvincente sarà quella per un posto in Europa: dal Milan (terzo a quota 33) al duo Lazio/Torino (24 punti), nessuno può dirsi sicuro di sapere se ed in quale competizione continentale giocherà il prossimo anno.

Scoppiettante anche la lotta per la salvezza, con le diverse squadre coinvolte pronte a dare battaglia per non dover salutare la massima serie. Questo il programma con date, orari ed emittenti televisive delle prossime due giornate:

Factory della Comunicazione

18^ GIORNATA

Fiorentina-Torino: 29 dicembre ore 18.30, Dazn

Napoli-Monza: 29 dicembre ore 18.30, Dazn

Genoa-Inter: 29 dicembre ore 20.45, Dazn

Lazio-Frosinone: 29 dicembre ore 20.45, Dazn/Sky

Atalanta-Lecce: 30 dicembre ore 12.30, Dazn

Cagliari-Empoli: 30 dicembre ore 15.00, Dazn/Sky

Udinese-Bologna: 30 dicembre ore 15.00, Dazn

Milan-Sassuolo: 30 dicembre ore 18.00, Dazn/Sky

Verona-Salernitana: 30 dicembre ore 18.00, Dazn

Juventus-Roma: 30 dicembre ore 20.45, Dazn

19^ GIORNATA

Bologna-Genoa: 5 gennaio ore 20.45, Dazn/Sky

Inter-Verona: 6 gennaio ore 12.30, Dazn

Frosinone-Monza: 6 gennaio ore 15.00, Dazn

Lecce-Cagliari: 6 gennaio ore 18.00, Dazn

Sassuolo-Fiorentina: 6 gennaio ore 20.45, Dazn/Sky

Empoli-Milan: 7 gennaio ore 12.30, Dazn/Sky

Torino-Napoli: 7 gennaio ore 15.00, Dazn

Udinese-Lazio: 7 gennaio ore 15.00, Dazn

Salernitana-Juventus: 7 gennaio ore 18.00, Dazn

Roma-Atalanta: 7 gennaio ore 20.45, Dazn

Questa la classifica:

Inter 44

Juventus 40

Milan 33

Bologna 31

Fiorentina 30

Roma 28

Napoli 27

Atalanta 26

Lazio 24

Torino 24

Monza 21

Lecce 20

Frosinone 19

Genoa 19

Sassuolo 16

Udinese 14

Hellas Verona 14

Cagliari 13

Empoli 12

Salernitana 9