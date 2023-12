Natale in infermeria: è la Serie A degli infortuni, davvero troppi

Un susseguirsi di ko, in serie A. A livello traumatico, muscolare, da contatto. Ne scrive Sport Mediaset: “Sarà un Natale in infermeria per tanti, troppi calciatori di Serie A. L’ultimo turno di campionato ha lasciato in eredità un numero elevatissimo di infortuni: sono stati ben 14 quelli fatti registrare nel corso delle gare della 17esima giornata, che vanno a sommarsi a quelli già messi a referto nelle settimane precedenti. I tanti impegni e le temperature, per altro neanche così basse negli ultimi giorni, possono bastare a spiegare un’ecatombe del genere?

[…] In tanti ora si interrogano sulle motivazioni di tutti questi ko: le condizioni dei terreni di gioco in Serie A molto spesso lasciano a desiderare e questo è certamente un fattore, ma non è da escludere che le cause di alcuni di essi vadano ricercate più in profondità, magari nella preparazione atletica o nei programmi di recupero da infortuni più gravi. In casa Milan, il club forse più falcidiato in assoluto, si parla da tempo di cambiamenti e riflessioni in corso sullo staff di Pioli, solo per fare un esempio. Quel che è certo è che quest’ultima giornata ha lasciato in eredità numeri sconfortanti e sui quali è inevitabile una riflessione.”