CdS – Osimhen rinnova ed il suo ingaggio lievita in maniera vistosa. La vendita sarà più facile

Finalmente su una cosa il Napoli ha messo la parola fine. Ieri l’attaccante Victor Osimhen ha firmato il rinnovo con la società partenopea fino al 2026, ma ciò che impressione è l’aumento dell’ingaggio, come sottolinea il Corriere dello Sport.

“I quattro milioni e mezzo del suo vecchio ingaggio sono cresciuti in maniera vistosa, diventano una decina, testimoniano la sua statura internazionale, la lievitazione d’un talento che non è più quel bambino (teoricamente e poi realmente) prodigioso arrivato nell’estate del 2020, su intuizione di Cristiano Giuntoli e investimento cash da 49 milioni di euro in un’operazione da settanta, inclusi Karnezis & company: ora che è volato via un triennio, uno scudetto e un titolo di capocannoniere, e con il Mondo che ha spalancato gli occhi, lo stipendio è stato adeguato ai big, la clausola (che oscilla tra i 120 e i 130 milioni) lo sistema tra le stelle ed almeno per adesso il malessere è scomparso. Adl l’ha annunciato via social con quel ghigno di chi sente d’essere riuscito a risistemare una normalità perduta e di aver riconsegnato al Napoli un potere che sarebbe fatalmente svanito se non si fosse arrivati al rinnovo: a giugno 2024, più probabilmente che nel 2025, chi vorrà sedersi per definire l’assalto al bomber, potrà bussare avendo in una mano l’Iban per procedere con il bonifico con la consapevolezza che esiste una cifra e non ci saranno sconti”.