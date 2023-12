Gli scenari di mercato del Napoli

Il Napoli ora ha fretta. La situazione è completamente sfuggita di mano e salvare il salvabile sembra una missione ai limiti dell’impossibile. Per porvi rimedio, cercando di raddrizzare la stagione, chiudendola almeno con dignità, verrà fatto ricorso al mercato, sperando possa risolvere qualche problema. Il direttore di tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini nel suo editoriale, espone i movimenti dei partenopei.

“Cominciamo dalla difesa dove Zanoli uscirà. Il Genoa è in pole position anche se sono arrivate richieste dall’estero, in particolare da Bournemouth e Benfica. È chiaro che la sua partenza (solo con la formula del prestito secco) dovrà essere compensata dall’arrivo di un altro giocatore. Al momento le opzioni sono Mazzocchi della Salernitana e Faraoni del Verona. Il discorso però non si esaurisce qui nel senso che il Napoli sta pensando di prendere anche un difensore centrale veloce. La ricerca non è certo semplice ma è sicuramente iniziata. Da valutare anche la posizione di Ostigaard.

Le trattative però riguardano anche il centrocampo. La cessione di Elmas al Lipsia per una cifra di 25 milioni di euro porta nelle casse azzurre una cifra importante da poter reinvestire. E sicuramente in questo reparto serviranno almeno due inserimenti per tanti motivi. Anguissa infatti andrà in Coppa d’Africa, Demme è in uscita e pure il futuro di Gaetano è ancora da decifrare. Se non ci dovesse essere spazio potrebbe andare via in prestito (Empoli e Lecce sono interessate). Insomma proprio per questo il Napoli si sta guardando intorno per individuare il profilo giusto. Per ora il club azzurro ha sondato il terreno per Hojbjerg del Tottenham e Soumaré del Siviglia“.