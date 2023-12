Verso Roma-Napoli: Olimpico pronto a spingere i giallorossi

Nel big match che andrà in scena questa sera all’Olimpico contro il Napoli, il popolo giallorosso è pronto a sostenere incessantemente l’undici schierato in campo da Mourinho, che da par suo cercherà di ottenere tre punti fondamentali in ottica Champions portandosi in classifica a 28 punti, uno in più degli azzurri. Secondo Il Messaggero, “c’è un grande rumore attorno alla panchina della Roma: fino a poco tempo fa si dava per certa la fine di Mourinho, poi hanno preso atto quasi tutti che i tifosi sono schierati con lui.

Factory della Comunicazione

Adesso gli irriducibili rilanciano il tormentone dei Friedkin che vogliono vedere i risultati prima di parlare di rinnovo. E giusto così, vale per tutti, ma non c’entra con le preferenze dei tifosi. José è uno di noi e tale resterebbe anche se andasse via, come Mazzone e Totti”.